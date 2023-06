Arstist unenõustaja: unetreening on beebidele potentsiaalselt kahjulik, sest võib tekitada traumat ja ärevushäireid

Ega me kiviaja beebide une kohta nüüd tagantjärele täit tõde teada saagi, ent tõmmates paralleele tänapäevaga, siis mida lihtsama ja looduskesksema elustiili poole vaadata, seda vähem paistab beebide uinumisega muresid olevat. Läänemaailmas kuuleme beebide uinumisraskustest, öisest pidevast ärkamisest ja nutust, kõhugaasidest, ka imetamisprobleemidest alatasa. Miks see küll nii on ja kuidas ometi saada ka oma laps lõpuks hästi magama?