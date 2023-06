Lapsevanemate kolm toksilist käitumismustrit, mis tekitavad lastele hingehaavasid

Lapsed on väga kergelt mõjutatavad, sest nende isiksus on alles kujunemisjärgus. Ja kelle eeskuju on lastele kõige olulisem ja kelle mõju neile kõige suurem? Eks ikka nende vanemate. See, kuidas vanemad oma lapsi kohtlevad, mõjutab neid täiskasvanueas meeletult ja võib ka nendes tuua kaasa nartsissistlikud iseloomujooned, mida nad omakorda enda lastele edasi andma hakkavad.