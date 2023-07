Mis on puhkus?

Käin suurima heameelega suviti tööl. Astun juba varahommikul reipa sammuga kontori poole ja kõik õnnestub mängleva kergusega. Ka toimetuses näevad inimesed erksad välja ja naeratavad rohkem. Kui pimedatel talvehommikutel on lapsi vahel raske kombekatesse ja lasteaeda meelitada, siis suvel on nad kribinal-krabinal rataste seljas ja vuhisevad kiirustades sõpradega kohtuma. Õhtuti neile järele minnes on tükk tegu, et põnne päikeselisest lasteaiahoovist koju keelitada. Suvel ei tunne ma süüd, kui nad on viiel päeval nädalas kohal, sest tean, et nad elavad seal oma parimat elu – saavad lõputult turnida, palli kõksida ja isegi veemängud maha pidada.