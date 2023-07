Peatoimetaja veerg: ka lasteaiaõpetajad on enamjaolt samasugused pereinimesed nagu meie

Ka meie lasteaed on kolm nädalat järjest kinni. Minagi pean osa sellest ajast tööl käima ja ka mina luban sellal lastele rohkem ekraane, kui ma seda tavalistel päevadel teeksin. Ka minu lapsed veedavad suvepuhkusel rohkem aega nelja seina vahel, kui nad seda lasteaias teeksid. Ei Helerin, Kristiina, mina ega paljud teised emad Eestis arva, et see on mingi kvaliteetne puhkus, mida lapsed vajavad. Lapsed tahaksid puhata siis, kui nende vanemad puhkavad – tunda rõõmu, et kõikidel on vaba aeg. Aga et kõik oleksid rõõmsad ja vabad, peavad vanemad saama otsustada ning tööandjaga läbi rääkida, millal ja kui pikalt on parim aeg puhata. Meie pere pikim ja parim puhkus on südatalvel, kui kõik on pimedusest ja külmast väsinud ning soovime sellest end mõneks nädalaks välja lülitada.