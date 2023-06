Vaid 19 päevase lapsega matkama läinud ema: lapsed suudavad meid looduses üllatada!

Väga sageli alahindame oma laste võimekust ja arusaamise võimet. Aga selleks, et julgus lapsevanemana kasvaks, tuleb esialgu end harjutada nö väikeste ampsudega. Pole vaja kohe pikki radu ette võtta, tasub alustada lühematega ning koos tunnetada, mis kellelegi sobib. Ja kui laps peakski hakkama rajal jonnima, siis hea uudis on see, et loodus su ümber ei heida sulle etteheitvaid pilke, et miks sa lapsevanemana seda sekunditega lahendama ei asu. Peamine on olla ise lõdvestunud ja siis on tegelikult ka lapsed rahulikud.