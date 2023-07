KUULA | Õiguskantsler ja sotsiaalkindlustusameti ekspert arutlevad: mida lapsed tahavad

Saates tuleb välja, et lapsed ise soovivad kõige enam perega midagi vahvat koos teha. „Lapsed ütlevad, et koos perega aja veetmine on neile oluline ja kõige väärtuslikum. Nad tahavad midagi ägedat koos ette võtta ja me peaks selle sooviga arvestama,“ ütleb õiguskantsler Ülle Madise ja lisab, et nutiseadmetes istumine pole kindlasti parim lahendus. Koostegemine ei pea alati olema midagi ekstreemset, sobivad ka näiteks paadisõit, telkimine või miks mitte seenelkäik. Madise sõnul võib see olla ka selline igapäevarutiin nagu toidu tegemine. „See on ju nii poistele kui ka tüdrukutele eluks väga vajalik oskus ning selle tegevuse käigus saab kindlasti rääkida ka päevasündmustest.“