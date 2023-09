Pariis kutsub? Kuhu koolieelikuga minna ja kuhu mitte? Põhjalik ülevaade Disneylandist Eiffeli tornini

Oma reisi alustasime Disney­landist. Ma ei olnud pargi kohta suurt eeltööd teinud ja eeldasin, et see on Taani Legolandi laadne lõbustuspark, kus atraktsioonidel temaatilised lisandid juures. Olin meeldivalt üllatunud, et tegu on põhjaliku teemapargiga, kus animatsioonidega kõvasti vaeva nähtud.