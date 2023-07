Meeleheitel ema: kui poeg vihaseks saab, loobib asju ja on teiste suhtes vägivaldne. Seda juhtub isegi lasteaias

Õnneks ei ole olnud hetki, kus poiss vanemaid lööks, küll aga on ta nende suunas visanud erinevaid asju, kui vihaseks saab. Ingritile soovitati panna poiss väiksemasse rühma, sest ta sai lasteaiast õpetajatelt tagasisidet, et kui lapsi on rühmas 6-7 ringis, siis on Markus palju rahulikum, konflikte tekib vähem. Kui kohal on rohkem lapsi, on ta väga ärev ja vihastab kiiresti. Vanemad soovivadki panna Markuse väiksemasse rühma ning ta on järjekorras ootel. „Loodame, et see parandab meie olukorda. Oleme ka eripedagoogi otsingul, kes temaga tegelema hakkaks,“ on ema lootusrikas.