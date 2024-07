Ideed otsas, mida lastega suvel peale hakata? Rohkem kui 13 väärt mõtet mänguterapeutidelt

Puhkus on just see aeg, kui vanemal ja lapsel on päriselt võimalik koos olla ja saada rohkem osa teineteise maailmast. Vanemaga koos mängimine ja ühise aja veetmine, nali ja naer on need, mis liidavad ja aitavad luua head tunnet ja armsaid mälestusi. Oluline on meeles pidada, et lisaks meeldivale ajaveetmisele, on mängimine lapse jaoks ka töö, mille käigus ta katsetab, uurib, avastab, õpib ja teeb järeldusi nii iseenda, vanemate, piiride, suhete ja maailma kohta. Vanemale on see aga võimalus saada osa enda lapse sisemaailmast. See on suur väärtus.