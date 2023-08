Oksendasin kümme korda päevas ja ootasin raseduse lõppu

Seda meeliülendavat tunnet ei jätkunud kahjuks kauaks. Nädal pärast positiivse testi saamist, 5. rasedusnädalal, tekkis mul iiveldus. Iga päevaga muutus see aina tugevamaks ja minu menüü järjest ühekülgsemaks. Teadsin, et raseduse ajal on hommikuiiveldus tavaline. Minul polnud see vaid hommikuti – ka päev, õhtu ja öö möödusid iivelduse ja oksendamise tähe all. Ka mu lõhnataju oli märgatavalt kasvanud. Piisas, et Udo köögis leivakoti avas, kui mina juba magamistoas oksele hakkasin. Absoluutselt kõik lõhnad hakkasid vastu ja isegi lonks vett ei seisnud sees.