Viimased vabad gümnaasiumite õppekohad on veel saada – kus need on? Vaata siit!

Kogu info on tänase, ehk 30. juuni seisuga ning võib iga hetkega muutuda, sest mitmed koolid tegelevad soovijatega nende saabumise järjekorras.

Artikkel täieneb jooksvalt. Oleme ühendust võtnud pea kõikide ümbruskonna koolidega ning kohe, kui saame vastuseid nendelt, kes seda seni veel andnud ei ole, lisame need artiklisse.

Gümnaasiumi 10. klassidesse võetakse kokku 360 õpilast, kellest 18 õpivad eesti keelt teise keelena. Kooli kinnitusel on kõik koolikohad hetkel täidetud ning ootenimekirjaski mõned õpilased. Siiski märgib kool, et lisavastuvõtu vastu on kümned õpilased neile soovi avaldanud ning lõplik otsus selle kohta tehakse augustis.