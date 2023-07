Ema aus ülestunnistus: vanavanematelt pole laste kasvatamisel mingit abi loota. Nad isegi ei küsi, kas vajame abi

Mehepoolsed vanemad ei ole kunagi meie lapsi hoidnud, sest nende suhtumine on pigem selline, et nad ei peagi lastega tegelema ega neid hoidma. Mis veel teeb asja keeruliseks, nad suitsetavad toas, mistõttu mul ei olegi võimalik lapsi sinna viia. Aga ega nad ka lastest puudust ei tunne, vähemalt selline mulje jääb. Nad elavad teises linnas, aga mitte kaugel, vaid tunnise autosõidu kaugusel. Ise nad vaevuvad vaid korra aastas külla tulema, kui sedagi. Kui lähme ise külla, siis nad ei tee eriti lastest väljagi ning ei küsi, kuidas meil läheb või kas meil oleks abi vaja. See kõik on kurb, aga ühel hetkel saad aru, et kui midagi loota ei ole, siis ka enam ei looda.