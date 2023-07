Hambaarst: vesi ja punkt!

Hambakliinikut Vyvadenta juhtiv arst väidab, et aluseline looduslik mineraalvesi aitab kiiremini taastada suus aluselist keskkonda.

„Aluseline vesi on hea, sest see tõstab suu pH-d, muudab suu aluseliseks ja kaitseb hambaid demineraliseerumise eest. Emaili ja dentiini lahustumise vältimiseks peab keskkond olema aluseline. Seega kui loodusliku mineraalvee etiketil on kirjas pH 8, nagu näiteks Akvilė veel, on see hammastele suurepärane valik,“ ütleb Kvaraciejiene.

Loodusliku mineraalvee Akvilė pH on 8. Vesi, mille pH väärtus on 7,8–10, loetakse aluseliseks. Akvilė on looduslik, kõrge aluselisusega vesi. Vee tootmisel ei kasutata lisaaineid, vee loomulikku struktuuri muutvaid ionisatsiooniprotsesse ega keemilisi või muid veepuhastusprotsesse.

Hambaarsti sõnul muutub suuõõne keskkond happeliseks, kui sülge on vähe. Toiduainetest tekitavad selles suhtes suurimat kahju süsivesikud. „PH langeb suus kohe pärast sööki, kõige enam aga pärast rohke süsivesikusisaldusega sööki. Samuti juues veini, šampanjat, mahla,“ räägib Kvaraciejienė.

Mida soovitaks hambaarst?

„Soovitus on lihtne: joo võimalikult palju vett. Sobib ka tee, kuna tee on rikas polüfenoolide poolest, mis vähendavad kaariest põhjustavate bakterite hulka. Loomulikult peab kõik olema suhkruta. Kui inimene ei pese hambaid, jääb suhu lugematu arv mikroorganisme, mis toituvad suhkrust ja vabastavad seejärel hapet. See aga lagundab hambaemaili,“ seletab Kvaraciejiene.

Suuõõne happesus (pH) jääb tavaliselt vahemikku 6,2–7,8, sõltuvalt suus oleva sülje hulgast. Terve suu normaalne pH on täiskasvanul 7,4–7,6 ja lapsel 7,6–7,8.

Kas see tähendab, et lastel on leeliselise vee joomine veelgi olulisem?

„Laste piimahammaste email on palju õhem ja need lagunevad märksa kiiremini kui jäävhambad. Seega on leeliseline vesi neile palju olulisem kui täiskasvanutele. Üldjuhul peaksid emad lastele andma juua ainult vett. Ei mingeid magustatud teesid. Vesi ja punkt!“ ütleb hambaarst.