Mis on kollageen ja kas see on sulle hea?

Võib aeglustada naha vananemist ja vähendab kortse

2017. aasta uuring näitas, et toidulisandina võetud C-vitamiin koos hüdrolüüsitud kollageeniga (vorm, mis on juba lagunenud) vähendas kortsude sügavust ning parandas osalejate naha elastsust ja niisutatust.

Teised uuringud on näidanud, et naistel, kes tarbisid kuus kuud 2,5 grammi kollageenilisandit, vähenes tselluliit. Ehkki vananemisvastased turundusväited võivad tunduda liiga head, et tõsi olla, selgub uuringute põhjal, et need võivad siiski paika pidada.

Aitab tugevdada luid ja liigeseid

Kuidas on lood väitega, et kollageen leevendab liigesevalu näiteks artriidi korral? „Uuringud näitavad, et see võib asendada liigestevahelisi sünoviaalvedelikke ning aidata parandada ja ehitada kõhre,“ ütleb dr Danielle Omar. Uuringud näitavad ka, et hüdrolüüsitud kollageen imendub soolestikus ja koguneb seejärel kõhre, leevendades valu artriidi korral.

Teises Penn State’i ülikoolis tervete sportlastega läbi viidud uuringus uuriti kollageeni allaneelamise mõju liigesevalu ennetamisele. Teadlased leidsid, et pärast 24-nädalast kümne grammi kollageeni lisamist vedelal kujul tundsid sportlased vähem liigesevalu puhkeolekus ning kõndides, seistes ja tõstes. Need tulemused viitavad sellele, et kollageeni lisamine võib tervetel sportlastel ära hoida liigeste halvenemist. Ka üks värskem kirjanduse ülevaade kajastab järeldusi, et kollageen on luude tervisele kasulik.

Erinevad kollageenitooted Bio4You valikus

Erinevad joogipulbrid ja vedelad joogid

Nature's Finesti kollageenijoogipulber, 140 g

Millest toode koosneb?

100% puhas hüdrolüüsitud veisekollageen. Igast 10 g annusest saab 10 g kollageeni, purgist jagub 14 päevaks. Magustamata.

Mis on tootes erilist?

Hüdrolüüsitud kollageeni peptiidid on väga väikesed ja kehale kergesti omastatavad.

Kasutamine: Kaks teelusikatäit (10 g) naturaalset ilma maitseta pulbrit lahustada vees ja juua igapäevaselt. Parema maitse saamiseks võib segada smuuti või mahlaga.