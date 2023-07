KUULA |Kuidas tuled toime rahaliste kohustustega, kui sinuga midagi juhtub?

Kas sul on sääste juhuks, kui juhtub mõni õnnetus, mille tõttu tuleb mitu kuud töölt eemal olla? Või kas oled mõelnud, mis saab sinu lähedastest, kui peaksid pere peamise sissetuleku teenijana raske haiguse tagajärjel lahkuma? Kelle kanda jääks laenukohustused? Või mis saab siis, kui õnnetus tabab sinu last? Elukindlustus koos õnnetusjuhtumikindlustusega aitab sellistest ootamatustest valutumalt üle saada ja selles valdkonnas on hea lähtuda ütlusest: parem karta, kui kahetseda.