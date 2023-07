Chaga Health on nüüdsest Shroomwell. Saa tuttavaks meie uue nelja superstaariga!

Tervisetoodete valmistamisega tuntuks saanud Chaga on senist tegevust märkimisväärselt laiendanud. Lisaks tervisetoodete valmistamisele on Shroomwell kujunenud maailma suurimaks meditsiiniseente välikasvatajaks. Kuna täna on ettevõtte tegevusvaldkond oluliselt laiem kui algusaastail, otsustati vahetada nime.

„See hüpe, mida näeme praegu meditsiiniseente potentsiaali avastamises ja kasutuses kõikjal maailmas, on erakordne. Seened on inimkonna järgmine suur võimalus, mille potentsiaali on aastakümneid alahinnatud, kuid mis on teaduse ja tehnoloogia toel tänaseks tõelist võidukäiku tegemas,“ ütles Shroomwelli tegevjuht Silver Laus.

Tema sõnul ei andnud enam ühel meditsiiniseenel ehk chaga'l põhinev nimi edasi kõike seda, millega täna tegeletakse. „Sügisel avasime Eesti esimese seente uurimisele pühendatud teadus- ja kompetentsikeskuse, kuna tegeleme meditsiiniseente valdkonnaga tervikuna. Nimevahetus oli vajalik, et see toetaks meie lähenemist meditsiiniseentele laiemalt,“ märkis Laus.

„Kuigi oleme seni keskendunud peamiselt meditsiiniseene musta pässiku (chaga) kasvatamisele ja kasutamisele, tegeleme ka teiste tuntud meditsiiniseente lakkvaabiku (reishi), lõvilaka (lion's mane) ja šiitake (shiitake) kasvatuse ning teaduskatsetega. Edaspidi keskendumegi kahele suurele valdkonnale: tervisetoodetele ja roheinnovatsioonile, mida juhivad meditsiiniseened. Tervisetoodete valmistamine on osa meie ettevõtte DNA-st, millele täna lisandub eraldi strateegilise suunana roheinnovatsioon inimeste ja keskkonna hüvanguks.“

Reishi erineva toimega suuspreid

Shroomwelli põnevasse tootevalikusse on lisaks tuntud eliksiiridele lisandunud erinevatel meditsiiniseentel põhinevad tinktuurid ja suuspreid. Viimaste valikusse kuuluvad rahustava toimega StressStop ja hea une toov Sleepwell, mis põhinevad ühel tuntumal meditsiiniseenel reishi'l.