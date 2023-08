Isad isekeskis isadusest

Praegu aga on vaja nentida, et värske beebi isana pole minu plaanid läinud täpselt nii, nagu lootsin. Enne sündi lubasin suure suuga kodus olles vahetada kõik mähkud. Lubasin igal võimalikul moel osaleda lapsega seotud vajadus- ja mittevajaduspõhistes situatsioonides. Oli aga üks asi, mida ma ei teadnud. Ei teadnud, kui suureks muutub teise lapse sündides esiklapse tähelepanuvajadus. Aja jagamist kahe võrratu tegelase vahel oli esimesel pooleteisel kuul raske paika jooksutada. Pealegi oli sellal minu elus muid, eneseotsingutega seotud teemasid, käin ka täiskohaga tööl. Aega tegeleda kõikide asjadega perfektselt polnud ja kuna tütar vajas mind enam, ei läinud nii, et kõik mähkude vahetused oleksid mulle tulnud.

Esimesest sünnitusest taastumine oli mu kaasal košmaarne, tekkisid tüsistused. Seetõttu ei olnud järgmine laps eesmärk omaette. Teise lapse soov tuli mõni aasta hiljem taas minult. Tundsin, et mu sees on suur hulk armastust, mida tahaksin veel ühe järglasega jagada. Lemme-Liis oli tervise korda saanud ja võttis mu ettepaneku avasüli vastu, kuigi hirm oli ka.

Meie peres vallandus esimese beebi saamise otsus minu peas ja mina olin see, kes sellest soovist abikaasat teavitas. Üllatus ja rõõm käsikäes viisid ka tema maailmapildi niikaugele, et ühel hetkel olime mõlemad valmis. Flirtisin ka mõttega ise lapsega koju jääda, kuid tegudeni ikkagi ei jõudnud – Lemme vajas ise töölt eemalolekut ning seega jäi koju tema. Minu beebiettepanekust tütre sünnini läks umbes poolteist aastat.

Kolmeseks saamiseni kõik laabuski, kuid pärast seda läks asi kaootilisemaks ja Miia Melissa harjus kogu päeva näksima. Ühel hetkel võtsime vastu otsuse, et süüakse ainult söögiajal. Et paneme tema toiduvaliku korraga lauale ja ta sööb asju selles järjekorras, nagu tahab ja palju tahab. Kui on oma valiku ära söönud ning kinnitab, et kõht on täis, paneme toidu laualt ära ja uuesti saab süüa järgmisel toidukorral.

Nüüd on meil kodus nii, et kui ta vahepeal miskit soovib, siis külmkapis on alumine riiul tema oma. Seal on kurgid, tomatid, porgandid − neid võib ta näksida, palju tahab. Meie tütreke on kolmeaastaseks saamisest peale läinud uute toitude suhtes väga skeptiliseks, samuti ei soovi ta eriti rohelisi aedvilju. Liha ta ka eriti ei söö, ütleb, et see on väka. See olevat aga eakohane.

Minu kõige toredamad hetked tütrega on meie jutuajamised. Tema lauseehitus ning mõtted ja hääl on ebareaalselt nunnud. Kõige südamlikumad on aga meie kallistused, mida jagame alati enne, kui lähen tööle või kui viin ta hoidu või ta läheb tuttu. Imelisim asi isaks olles ongi see, et süda on kogu aeg täis tingimusteta armastust.

Snitti, kuidas last kasvatada, võtan ma kolmest kohast. Esiteks sisetundest, teiseks oma abikaasalt ja kolmandaks pakun päris palju talle seda, millest lapsena ise puudust tundsin. Olen endale lubanud, et ei jäta kunagi kuulamata lapse muresid. Kardan, et kui laps jääb korra või kaks kuulamata, võib juhtuda, et ühel hetkel ta lihtsalt mu juurde enam oma murega ei tule.

Tunnistan aga ausalt: isarolli kõrval on väga raske leida aega iseendale ja paarisuhtele. Eriti keeruliseks teevad selle haigused. Ei teadnud, et lapsed nii tihti haiged on. Tütre tervis on viimasel aastal eriti nigel olnud. Olen aga kindel, et see on mööduv.

Rollid loksusid paika loomulikult

Jüri Lebedev on 40aastane jõutõstja Haaslavalt. Ta kasvatab koos elukaaslase Katriniga ühist tütart Jette Looret, kes saab novembris kaheaastaseks. Kodus sirgub ka Katrini 14aastane tütar Cristiin-Heleen.