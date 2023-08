ATH võib ilmneda ka alles emaks saades

Et ATH on mingil määral pärilik, seisab selle diagnoosiga lapsevanematel sageli ees ka sama häirega lapse kasvatamine. „Võime vaid ette kujutada, kui keeruline on olla ema või isa, kes oma piiripealse ressursiga peab toimetama lapsega, kes vajab pidevalt enam tähelepanu ja selgeid piire seetõttu, et ta on riskialtim, impulsiivsem, hajameelsem ning satub enam õnnetustesse,“ sõnab Pääso. Tema sõnul on uuringud näidanud, et vanema ATH ravimine leevendab sageli ka lapse sümptomeid.

Kui mitmel pereliikmel on aga ATH, tuleb pereelu selle järgi kohandada. „Kõik asjad peavad olema kirjas märkmikus, telefoni kalendris ja külmkapil, muidu lihtsalt lähevad meelest,“ räägib Liis. „Lugematutel kordadel on juhtunud, et otsin või viin lastele lasteaeda midagi viimasel hetkel. Õnneks on meil imelised õpetajad ja vajadusel tuletavad nad mulle eraldi meelde, kui midagi vaja. Samuti on mu abikaasa väga toetav. Tal on küll kohati raske meid mõista, kuid ta annab endast parima. Õpime ja kasvame koos läbi nende raskuste.“

Liisi teeb kurvaks, et ATH diagnoosi ei võeta tihti tõsiselt. „Arvatakse, et see on moehaigus. Aga see tekitab elus päris probleeme! Päev võib alata nii, et ma ei tahagi voodist tõusta, ja jäängi sinna terveks päevaks. Mu elus on olnud mitmeid läbipõlemisi, sest annan endast alati palju. Ehkki hüperfookus võib olla supervõime, kui seda õigesti suunata, läheb see sageli täiesti ebaolulise tegevuse peale.“ Praeguseks on ta teinud endaga rahu. „Loodan, et üha rohkem naisi julgeb enda eest võidelda ja vajadusel abi otsida. See on põhjus, miks avaldan väga isikliku osa oma elust,“ sõnab ta. „Olen õnnelik, et olen ema. Tean, et olen läbinud hea haridustee, armastan oma tööd ja usun, et kõik õppetunnid elus on aidanud kasvada ja jõuda minani, kes on lõpuks leidnud enesekindluse ja usu iseendasse.“