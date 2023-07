Eesti randades kaob ja leitakse iga päev üks laps. Rannavalve soovitused vältimaks lapse kadumist ja nõuanded, mida sel juhul teha

Eesti suurima rannavalvet pakkuva firma G4S kommunikatsioonijuht Maxim Tuul tõdeb, et suvehooajal läheb Eestis pea iga päev rannas keskmiselt kaduma üks laps. Õnneks kestavad otsingud enamasti alla kümne minuti, aga ka Tuul tunnistab, et vanema jaoks võivad need minutid olla väga pikad.