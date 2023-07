Lapse pärast muretsev ema: mu tütart hüütakse lumeinimeseks ega võeta mängu, sest ta on teistest pikem

Teda esimest korda lasteaeda viies hakkas kontrast aga esimest korda päriselt silma. Ta oli rühmakaaslastest igas mõttes suurem. Lasteaia-aastatel see õnneks siiski muret ei tekitanud. Ju olid lapsed liiga väikesed ja liialt siirad, et kedagi pikkuse pärast narrima hakata. Kooli minekuga asi muutus. Kaasa ei aidanud ka see, et tütre klassi sattusid lapsed, kes temast vastupidiselt on hoopiski keskmisest veidi pisemad. Muidugi mõne erandiga.

Parim sõbranna on talle vaevu õlgadeni.

Kui laps esimest korda nuttes koju tuli, ei tahtnud ta väga rääkida, milles asi on. Hiljem selgus, et teda narritakse hiiglaseks ja jetiks. Võrdlusena saan tuua, et ta parim sõbranna, kes on temast viis kuud vanem, on talle vaevu õlgadeni. Kusjuures kui ma võrdlen last mõne oma tuttava samaealise lapsega, siis on kasvuvahe väiksem. Ilmselt on asi tõesti selles, milline klassikomplekt on kokku sattunud. Pisikesed lapsed, kelle keskel on üks, kelle jalanumber on teistest 3-4 numbri võrra suurem ja kes mõne puhul saabki ainult pealage vaadata.

Selle kooliaasta lõpus märkasin ma, et lapse rüht on muutunud kehvemaks. Selgus, et ta kõnnib koolis olles küürakil, et proovida ennast natukenegi pisemaks teha. See tõi muidugi kaasa selle, et teda hakati lisaks ka Quasimodoks hüüdma. Tema tahtis lihtsalt natukenegi paremini teistega ühte sulanduda. Ma proovisin talle küll seletada, et ta ei pea oma pikkust häbenema ja osad inimesed ongi teistest suuremad, see ei ole oluline. Paraku on lapsele seda raske seletada. Eriti lapsele, keda füüsiliste omaduste pärast narritakse. Kaasa ei aita see, et ka klassijuhataja ise on väga pisike, 1.52m pikk naisterahvas. Ta küll üritab lapsi korrale kutsuda ja nimede hüüdmisele lõppu panna, aga kuna tütar on temaga pea sama pikk, ei mõju see just liiga efektiivselt.

