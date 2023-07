Harjumaal eraldavad vanemad laste suvisteks tegevusteks sadu eurosid, paljudel Lõuna-Eesti vanematel selle jaoks raha ei jagu

„See, et Eestis on regiooniti tuntavalt erinev jõukuse tase ei tule kellelegi üllatuseks, kuid probleemid torkavad eriti tugevalt silma just kriiside ajal. Praegu on näha, et koroona-, energia-, ja inflatsioonikriis on paljud Lõuna-Eestis elavad lapsevanemad jätnud finantsiliselt keerulisse seisu, millest väljatulemiseks tuleb paratamatult pere eelarve kuludes kärpeid teha. Esimeseks sammuks rahaasjade kontrolli alla saamisel on kõikide kulude väljaminekute täpne üles märkimine,“ ütleb Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.