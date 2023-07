Unevalem õnnelikuks eluks! Miks on unepuudus suurim vaenlane?

Oled muutnud oma elustiili

Inimese uni koosneb kolmest tsüklist: sügav, keskmine ehk kõige pikem ja REM-uni. Sügav uni aitab informatsiooni talletada ehk selles etapis võetakse päevane informatsioon kokku ja salvestatakse õigetesse kohtadesse. See on nagu arvutisüsteem, mil õige info tõstetakse kõvakettale.

Seevastu REM-und on vaja selleks, et inimene suudaks emotsioonidega toime tulla. Kogu päeva emotsioonid lahterdatakse ja neile antakse tõlgendus.

Inimene vajab normaalset rütmi ehk kui ta tunneb õhtul, et hakkab väsima, ei vaata ta enam telerit ega telefoni, vaid läheb magama ja uinub. Üsna kiirelt on võimalik oma unerütmi ise positiivselt suunata.

Oled õppinud tundma oma tsirkaadiarütmi

Iga inimene peaks kontrollima oma tsirkaadia- ehk unerütmi. Ideaalne oleks see, et inimene jälgib oma tsirkaadiarütmi ja läheb õigel ajal magama. See tähendab, et uinub ja ärkab kehale sobival ajal. Niimoodi toimides pannakse paika sügava ja REM-une tasakaal.

Kõige lihtsam viis isikliku rütmi välja selgitamiseks on minna nädalavahetusel telkima, ilma et surfiksid telefonis. Siis koged, kuidas istud kell 22 lõkke ääres, aga uni tuleb ja magad.

Kui vaatad kaks tundi enne uinumist heledat ekraani ja stimuleerid aju üle, ei ole võimalik õigel ajal sügavasse unne minna. Tsirkaadiarütm saab kohe rikutud, sest sõidad sügava une rütmi sisse.

Ei peta end mõttega ööinimeseks olemisest

Kas teed öösel kella kolmeni tööd, ärkad keskpäeval ja nii kogu aeg, arvates, et oled ööliblikas? Ära peta ennast. See on pettekujutelm, sest sa lihtsalt ei puhka ennast öösel välja. Lisaks on see äärmiselt vale mõtteviis.

Inimese heaolu ja tervise seisukohalt saame maksimaalselt kontrollida seda, mis jääb ärkamise ning uinumise vahele. Päevastel tegevustel ja sellel, mis eelneb magamaminekule, on väga suur tähtsus. See mõjutab unekvaliteeti. Öö on magamiseks.