Pisarates ema: lennufirma ei luba mind kaksikutega üksi lennukisse enne kui nad kahesed pole

Siinkohal on oluline märkida, et erinevate riikide ja lennufirmade suhtumine on selles küsimuses erinev. Kuigi enamus lennufirmasid nõustuvad, et ühe täiskasvanu süles võib olla vaid üks imik, siis lubavad mitmed ühel vanemal vastutada rohkem kui ühe imiku eest. Ameerika Ühendriikides on kahe imikuga lendamine lubatud juhul, kui vanem ostab ühele lastest eraldi istmekoha ja laps veedab lennu turvahällis. Lisanduvat täiskasvanut reisile kaasa võtta pole vaja. Air France palub, et üle ühe imikuga lendamise puhul teeks vanem reservatsiooni telefonitsi. Ka British Airways lubab vanemal reisida kahe imikuga, kui üks nendest on turvahällis eraldi istekohal.

„Minu jaoks on see olukord ebaaus. See tekitab tunde, et lennufirma üritab mulle öelda, et ma ei saa oma kahe lapse eest hoolitsemisega hakkama kuigi ma teen seda ju igapäevaselt.“ Samuti jääb naisele mõistmatuks see, et kui kaksikud saavad kaheseks, tohib ta nendega üksinda reisida. „Kaks last on ju ikka kaks last. Mida vanus muudab,“ on naine nõutu.



Kuigi naine otsis endale saatjat, kes tema ja lastega reisi kaasa teeks, läksid ta katsed luhta. Lõpuks ei jäänudki tal muud üle kui reis tühistada. „Ma ei tea, mida nüüd teha. Autoga minnes oleks tegu 18 tundi kestva sõiduga, mis tundub kaksikutega tehtamatu.“