KUULA | Need paberkaardid võiks olla igas kodus!

Elektri või mobiililevi kadumine ei pruugi olla ainult lühiajaline või ühekordne olukord. Ka selleks tarbeks on hädavajalik, et autos või kodus oleks alati olemas üks korralik teedeatlas. Taas on moes ka paberkaartide järgi autoga reisimine. Näiteks Regio poolt välja antud reisijuht „Matkame Eestis“ on väga populaarne. Aga miks? „See on esimene reisijuht, kuhu on koondatud nii põhjalik ülevaade matkamisvõimaluste kohta Eestis. Raamatus on info 450 Eesti matkaraja kohta ja palju põnevaid matkaideid. Lastega matkates saab reisijuhi valikust leida lihtsamaid ja lühemaid radasid ning kindlasti tuleb enne lastega matkama minekut lugeda läbi matkajuhi see osa, kus matkahundid annavad nõu, mida matkaks valmistudes tähele panna, mida söögipooliseks kaasa võtta ja muud asjakohast,“ räägib Merle Annov.

Et pikem autosõit tüütuks ei muutuks ja et juba kodus saaks vaadata, kuhupoole sõitma hakatakse, on Regios spetsiaalselt laste jaoks leiutatud nii „Lotte atlas“ kui ka „Lastekaart“. Lisaks piltidega Eesti kaardile on viimases ka pikk nimekiri põnevatest faktidest Eestimaa kohta. Näiteks saab teada: mis on Eesti kõige lõunapoolsem või põhjapoolseim koht, missugune on kõrgeim mägi, millised on suurimad saared ja järved, kui suure osa Eestimaa pindalast moodustab mets, ja palju palju muud. Nende faktide põhjal võib kasvõi toreda viktoriini kokku panna.

„Reisile tuleb minna ikka targana, siis lihtsalt näed rohkem,“ ütleb Merle Annov. Siin on heaks näiteks mahukas, rikkalikult fotodega illustreeritud Läti reisijuht, mis tutvustab parimat, mida Lätil on külastajatele pakkuda: kaunid looduspaigad, matkarajad, põnevad muuseumid ja uhked mõisahooned. Väärt infot leiavad reisijuhist nii lastega reisijad kui ka aiasõbrad, toidunautijad ja kultuurihuvilised. Lätti on lihtne minna, hommikul tuleb mõte ja juba lõunast oled kohal. Ja naabermaa Läti on eestlaste jaoks ikka armastatud reisisihtkoht – paljuski tuttav, aga natuke siiski ka teistmoodi.