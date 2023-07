Kuidas teha kontorisse lastele mängutuba? Proovisime järele ja jagame nõuandeid!

Kuna Delfis on palju töötajaid, teadsin juba ette, et huvi mängutoa vastu saab olema suur, mistõttu vajasime ka maksimaalselt suurt ruumi. Et lapsed saaksid segamatult mängida, ei saa selleks kasutada ühtegi avatud olemisega kohta – näiteks puhkenurka köögi kõrval. Koosolekuteruume on majas üle kümne, kuid piisava suurusega vaid üks. Otsustasin, et just see sobiks lastetoaks. Et tegemist on maja ainsa suure ruumiga, siis teadagi – see on pidevalt koosolekuid täis. Aga käsi peseb kätt! Sinu lastel on hoidu vaja, minul ruumi – tähtsad koosolekupidajad otsisid omale uue koha ja suurim mure oligi murtud!