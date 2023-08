Ema: panin lapsed ühte rühma, et mul oleks kergem. See mõjus aga mõlema lapse arengule halvasti

Kahe lapse ema Elina kahetseb laste kokku panemist. „Meie lasteaed jaotas esialgu lapsed rühmadesse vanuse järgi. Siis me isegi ei mõelnud sellele, et tüdrukud võiksid olla ühes rühmas,“ räägib Anni (2,5) ja Anna (7) ema. „Suve saabudes rääkisid õpetajad, et lasteaias moodustatakse liitrühmad, ja soovitasid panna tüdrukud samasse rühma. Mul olevat neid sedasi lihtsam tuua-viia.“ Elina oli muidugi nõus. Paraku hakkas sellest hetkest kõik allamäge minema.