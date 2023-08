Õed-vennad koos liitrühma?

Kahe lapse ema Elina (avapildil) kahetseb laste kokku panemist. „Meie lasteaed jaotas esialgu lapsed rühmadesse vanuse järgi. Siis me isegi ei mõelnud sellele, et tüdrukud võiksid olla ühes rühmas,“ räägib Anni (2,5) ja Anna (7) ema. Õed kohtusid õues mängides ning alati, kui Anni suuremat õde nägi, muutus ta kurvaks. Varsti hakkasid õpetajad hoidma tüdrukuid õues eraldi, et nooremat õde pisaraist säästa.