Käime raamatukogus

Kertu on juba pikemat aega rääkinud, et tema on nii kaua lasteaias käinud, nüüd peaks justkui aitama. Tema tahab kooli minna! Koolitee on selge ja esimesed kooliasjadki juba valmis ostetud. Raamatust uurisime siis, mida kõike üks koolimineja teadma peaks. Kertu hõiskas entusiastlikult, sest tõdes, et tal on kõik vajalikud oskused olemas ja ta on valmis hommepäev kooli minema. Tegelikult on raamat sobilik nooremalegi lapsele, sest seal loetletud oskused on head ka toimetulekuks lasteaia suures seltskonnas.