Puugisüstid tehtud? Kuidas olla kindel, et kõik pereliikmed on puukentsefaliidi vastu kaitstud?

Selleks, et olla kindel, kas eelneva vaktsiini kaitse veel kehtib, saab oma immuunsust lihtsa IgG testiga kontrollida. „Puukentsefaliidi viiruse IgG antikehad hakkavad tekkima 1-2 nädalat pärast kokkupuudet viirusega või vaktsineerimist. Haiguse diagnoosimiseks soovitame aga testida IgM ja IgG antikehi alati koos,“ ütles SYNLABi infekstioonhaiguste valdkonna juht dr Paul Naaber.

Dr Naabri sõnul asub puukentsefaliidi haigusetekitaja puugi süljenäärmes, mistõttu on nakatumine pärast hammustamist kiire. Puukborrelioosi haigustekitaja asub aga puugi seedetraktis ning sellega nakatumine on aeglasem ja võtab aega kuni kaks päeva.

Haigus kulgeb arsti sõnutsi sageli kahes laines. 1-2 nädalat pärast puugihammustust tekib palavik ja ilmnevad gripile sarnased sümptomid, mis kestavad 2-4 päeva. Umbes kaheksa päeva pärast järgneb aga 20-30%-l nakatunutest teine palavikufaas, millesse on kaasatud juba kesknärvisüsteem. Selleks on meningiit, entsefaliit, meningoentsefaliit ja/või meningoentsefaloradikuloneuriit. Lastel on haiguse kulg tavaliselt kergem kui täiskasvanutel.