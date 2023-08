Suurimast kaotusvalust ülima õnnetundeni. Taavi Eilat: suures tänutundes hoian käte vahel poeg Augustit

Eelmises vahepeatuses ühe külapoe ees võtsin vastu heliseva mobiiltelefoni – rääkis koju jäänud Annika. Ta teatas murtult, et meie vägagi loodetud ja seni igati loomulikult kulgenud esiklapse ootus on teisel kuul katkenud. Ei ole ühtegi selget põhjust, lihtsalt nii on. See on valus. See on elu. Nagu nüüd tagantjärele tean, siis see on vägagi tavaline. Toona ma seda ei teadnud.