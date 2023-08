Aspergeri sündroom – diagnoos, mida enam olemas ei ole

Angela peres kasvab kolm last: 10aastane tütar Lisbet, 7aastane poeg Karl-Erik ja äsja viieseks saanud pesamuna Sessy. Selle loo peategelane on vanim laps Lisbet (pildil), keda ema kirjeldab nii: „Ta on hästi kohusetundlik. Ta tahab alati olla hea laps ja teha mulle rõõmu, seepärast vastab ta vahel „mul on kõik hästi“ ka siis, kui see tegelikult nii pole. Akadeemiline võimekus on Lisbetil suurepärane, ta tahab olla täiuslik, kuigi ma seda temalt üldse ei oota. Tema pingutused lagunevad tihti koost õhtuti, kui ma teda magama panen. Siis võib ta ohjeldamatult nutta ja tunda järgmisel hommikul end nii kurnatult, et ei suuda voodist tõusta.“