Suhe pärast petmist. „Ta istus diivanile ja ütles, et on armunud kellessegi teise. See oli esimene ja ainus kord elus, kui mul silme eest mustaks läks. Aga andestasin“

Olgugi et suur osa inimesi on elu jooksul ühel või teisel moel petmisega kokku puutunud, on see teema ikkagi häbimärgistatud. Truudusetust peetakse nässu läinud suhte sümptomiks. Petja iseloomustamiseks napib sõnu, mis kirjeldaksid teda ja tema tegu neutraalselt. Inimeste suhtumist truudusemurdmisse näitavad väljendid „üleaisalööja“, „reetur“, „valetaja“, „ringitõmbaja“, „lits“, „nümfomaan“, „seksi­sõltlane“. Sageli usutakse, et truu partner on empaatiline, küps ja pühendunud inimene, petja aga egoistlik nartsissist, kes ei suuda end kontrollida. Ja veel – kohvrite ukse taha tõstmine säilitavat eneseväärikust paremini kui andestamine.