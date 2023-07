FOTOD | Millised on Eesti laste lemmikbarbied?

Viieaastasel Annil on juba praegu kümmekond Barbie-nukku, mööbliga nukumaja ja muidki aksessuaare. Osa on emme ostnud, osa on Anni saanud suurematelt naabritüdrukutelt. Annile meeldib ka ise interneti videote järgi nukkudele asju valmistada – näiteks õppis ta hiljuti, kuidas neile õhupallidest riideid teha. Üks on kindel – Anni lemmikmängud on just Barbiedega seotud. „Mängime, mängime!“ mangub tüdruk kodus aina, et emmega koos Barbie-majja sukelduda.

Kuueaastase Eliise lemmikmängu­asi on seni tema ainus Barbie-­nukk, mis on tal sünnist saati. Barbiega mängib tüdruk juuksurit ja kooli, käib duši all ja korraldab teepidusid. Eliisel on kodus ka teisi nukke, kuid ükski pole Barbiest kallim. Ka multikatest vaatab ta enim just Barbie omi. Fotol on Eliisel seljas väga eriline kleit – sama kleiti kandis ka tema ema Sille, kui oli kuuene.

Kuueaastane Osvald teab, et nukud ei ole vaid tüdrukutele – talle meeldivad eriti sellised, mis on pikkade juustega ja kuninganna moodi. Nii saigi ta viieaastaselt endale esimese Barbie. Kui Osvald kuulis, kuidas beebid ema kõhus kasvavad, soovis ta endale väga rasedat Barbiet. Et seda emal poodidest leida ei õnnestunud, valis Osvald endale hoopis nuku koos poegiva koera ja kutsikatega – see ongi ta praegune lemmik.

Viiene Joanna sai oma esimese Barbie ja Keni neljandaks sünnipäevaks. Need pole aga mingid tavalised nukud, vaid sellised, kes on elanud terve põlv­konna! Nimelt julges tütrele tema tähtpäevaks nukud usaldada Joanna ema Annika, kes oli need kingiks saanud oma isalt, kui viimane üle kolmekümne aasta tagasi Soomes käis. Annika hoidis kõik need aastad nukke suure armastusega, teades, et kingib need kunagi oma lastele. Mõni aeg tagasi tabas Barbiet aga kaelaradikuliit – nuku pea kukkus otsast ära. Joanna suutis koos vanaemaga õnnetust mõnda aega ema eest varjata, kuni vanaema osavad käed nuku ära parandasid. Barbie on nüüd küll väga lühikese kaelaga, kuid sama armas kui alati.