Kui su laps on konarlik lugeja, võtke viimasel kuul iga päev natuke aega, et tema lemmikraamatuid lugeda. Toeta teda ja innusta. Harjutamine teeb meistriks ja paari nädala pärast näed, kuidas lugemisoskus on paranenud. Lapsele on esimesed eduelamused koolis olulised ja sorav lugemine on üks väheseid oskusi, millest kohe alguses abi on.