Kohvikus töötav teismeline: ka kõige ebaviisakama kliendiga tuleb osata suhelda naeratades

„Oma esimese palga, 500 eurot, panin ma oma unistuse - Pomeraniani kutsu - fondi, aga isegi kogu minu kuupalgast ei piisanud koera eest maksmiseks ja ülejäänud osa panustasid vanemad,“’ räägib Müüriääre Pagaris teenindajana töötav 17aastane Kleer Jaani. Tüdruku ema Pille arvab, et tütre silmaring on tööle asumisel kõvasti laienenud. „Lisaks kogemusele ja vastutusetunde õppimisele on tal nüüd väga selge arusaam, kuidas raha tuleb - ikka läbi töö!“