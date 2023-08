Toomas Luhats: oma lapsi ei saa kunagi liiga palju armastada. Isarolli on suur privileeg

Ajakirjanik ja meediajuht Toomas Luhats on töiselt palju saavutanud. Eesti Rahvusringhäälingu juhatusse kuuluvat meest peetakse filmi­eksperdiks. Tänu talle sai jalad alla ERRi voogedastusplatvorm Jupiter, mis on nagu Eesti Netflix, ainult et rõhuasetus on kvaliteedil. Mees ise peab elu tähtsaimaks saavutuseks aga tütreid – Loreleid ehk Lolot (6) ja Lillemori ehk Lille (12). Isaks olekut ei võta Toomas sugugi kergekäeliselt ja see, millise pühalikkusega ta sellest räägib, on liigutav.