Kas saan müüa lapsele pärandatud vara?

Minu lapse isa suri hiljuti ootamatu terviserikke tagajärjel. Abielus me ei olnud, aga elasime aastaid koos ja kasvatasime viieaastast tütart. Kuna olime vabaabielus ja rohkem mu elukaaslasel lapsi polnud, päris meie ühine tütar tema vara ja kohustused – selleks oli meie elukohaks olev korter, samuti selle ostuks võetud pangalaen (laenukindlustust polnud). Mees oli meie pere peamine ülalpidaja, tema kanda olid kodukulutused ja palju muudki. Nüüd üksikemana pole mul võimalik maksta korteri eest pangalaenu ja kommunaalkulusid. Seega ei näe ma mingit võimalust jääda praegusesse elukohta elama. Saan aru, et lapse nimel oleva varaga ei tohi ühtegi tehingut teha kohtu nõusolekuta, aga mida see täpsemalt tähendab?