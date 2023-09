Nõuanded beebi vanemale: kujunda mähkmevahetusest rituaal, mida te mõlemad naudite 

Kus mähkmeid vahetada?

Juba enne, kui beebi sünnib, tuleks läbi mõelda tulevase mähkimiskoha asukoht ja selle olemus. Tähtis on, et enamik mähkmevahetusi toimuks ühes paigas, nii hakkab beebi seda kohta ka mähkimisega seostama – nõnda suurendad tema turvatunnet. Kas see koht saab olema magamistoas, voodile võimalikult lähedal, et saaksid mähkme kiirelt ka öisel ajal ära vahetada? Kui nii, siis kui kaugele jääb vannituba, et beebit pesta? Tasub teada, et infektsioonide vältimiseks peaks titat pesema igal mähkimiskorral. Meelde tasub jätta, et pesta tuleb beebit (nii poisse kui ka tüdrukuid) alati suunaga eestpoolt tahapoole.

Oluline on ka mähkimislaua kõrgus ja laius. Kuldreegel on, et mähkimislaud võiks olla veidi madalam sinu taljest – nii ei saa sinu selg lisakoormust ja tunned end mugavalt.

Mähkmelaua laiuse kohta kehtib põhimõte, et mida laiem, seda parem. Parimal, pööramismeetodil mähet vahetada võimaldavate laudade laius on u 80–90 cm. Arvestades, et mähkimislaud jääb perre vähemalt lapse aastaseks saamiseni, tasuks sellele kindlasti ostes tähelepanu pöörata. Beebi võiks saada mähkimisalusel oma jalgadega sinu kõhtu põtkida ja sinuga silmsidet pidada. Lähedus on oluline iga toimingu juures, mida lapsega teed.

Aga muidugi saab mähkmeid vahetada ka mujal kui spetsiaalselt selleks loodud laual. Soovi korral säti „mähkimislaud“ näiteks põrandale, laiale kummutile, lauale või mujale, kus piisavalt ruumi.

Samuti tasuks mähkimiskoha puhul jälgida, kuhu lähedusse saaksid tuua kõik vajaliku, mida mähkmevahetuse ajal tihti vajad: muidugi mähkmed ja puhtad riided, aga ka niisked salvrätid, mähkmekreemi ja muud tema igapäevasteks hügieenitoiminguteks vajalikud vahendid. Mõtle ka läbi, kuhu paned kasutatud mähkmed.

Ära jäta last mitte kunagi mähkimislauale üksi Olenemata beebi vanusest ei tohiks teda kunagi mähkimislauale üksi jätta. Kuldreegel on, et üks käsi olgu alati beebil – esiteks on nii turvaline (sa ei tea iialgi, millal ta esimest korda pöörata kavatseb), teiseks suurendab igasugune kontakt vanemaga lapse turvatunnet.

„Lähme mähkut vahetama!“