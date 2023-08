Miks keegi ei öelnud mulle?

Pole võimalik kirjeldada tänutunnet, kui pärast üht reisi, kus olin otsustanud sellest teemast lahti lasta, vaatas rasedustestilt vastu kaks triipu. Pilvedes hõljudes, aga ka ülima ettevaatlikkuse saatel algas ette­valmistus: võtsime elukaaslasega ette kõik perekooli loengud ja raamatud, et rasedus ja sünnitus õnnestuksid, sest neid valukarjeid täis sünnitusi oleme filmides palju näinud. Mis aga selle kõige juures kahe silma vahele kipub jääma, on fakt, et päris elu algab pärast seda, kui subtiitrid juba happily ever after saatel jooksma hakkavad.