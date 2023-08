Treener Kerttu Tänav: kolme lapsega kahekesi lennukat karjääri teha ei saa. Mina võtsin koduse tagala oma õlule

„Kümme aastat on mu põhiaur läinud lastele. Nüüd tunnen, et jälle on tekkinud meie aeg. Saame mehega teineteisele keskenduda,“ sõnab kolme järjestikuse lapse ema, võistlustantsija ja treener Kerttu Tänav. Selle tõestuseks särab ta sõrmes kihlasõrmus. Elukaaslase Virgoga on nad koos olnud 13 aastat.