„Emme, palun aita mind!“ Lastest süütute videote ja piltide jagamine võib kaasa tuua hirmutavad kõned ja petuskeemid

Vähem kui kümne aasta pärast on spetsialistide hinnangul suur osa identiteedivargustest seotud just tehisintellekti arenguga. Seda suuresti tänu sotsiaalmeediaajastule, kus valitseb suur jagamiskultus, ent jäetakse tähelepanuta, et valedes kätes võib ka süütu pilt muutuda relvaks.