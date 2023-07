KUULA | Just nii jõuavad lõbusad Lotte tapeedid lastetubade seintele

Baubauwall loob nii kaasaegseid kui ka ajatuid disaintapeete kõikidesse ruumidesse ja teeb koostööd Lotte loojate Erki Ernitsa ja Janno Põldmaga. Baubauwalli valikust võib leida näiteks ka Eesti tuntud disaineri Tanel Veenre tapeedikollektsiooni. Ka sina ise võid oma toa tapeedi disainer olla, sest kodumaine tapeeditootja valmistab soovi korral sulle personaalse tapeedi, mis on just sinu nägu ja sobib just sinu koju.