Juba homme noortele tasuta inspiratsioonipäev! Üles astuvad Kerli Kõiv, Johann Urb, Saskia Alutalu ja paljud teised

Mindvalley on üks maailma suurim veebipõhine õpikeskkond, mida kasutab tänaseks 20 miljonit inimest. Kolmas kord koguneb see rahvusvaheline kogukond Tallinnas Mindvalley suveülikooli sündmusel, et koos teadmisi omandada, uusi sõpru ja äripartnereid leida. Sündmuse lõpetab tasuta noortepäev.

„Oleme tiimiga väga elevil, et saame noortele luua unustamatu päeva. Meie eesmärk on kutsuda ellu inspireeriv ja toetav keskkond, milles omandatud teadmised ja oskused toetavad osalejate arengut, otsuseid ja nende teekonda. Need on oskused, mida meile tavakoolis ei õpetata,“ ütleb sündmuse korraldaja ja Mindvalley suveülikooli juht Kadi Oja.

Rahvusvahelised ja kohalikud eksperdid jagavad teadmisi, oskusi ja edulugusid, et aidata paremini silmitsi seista ettetulevate väljakutsetega ning julgustada leidma oma tee, mis on päriselt kooskõlas sisemise kutsumusega. Päev on täis inspireerivaid kõnesid ning praktilisi tehnikaid. See on võimalus, mis tuleb koduõuele vaid korra aastas ning on kõigile noortele tasuta.

SÜNDMUSE KAVA

10:00 Päeva sissejuhatus

10:20 Sissi muusikaline etteaste

10:30 Kerli Kõiv - Sõnum minu noorele minale

11.00 Marisa Peer - Manifesteerimise meditatsioon

11:45 PAUS

12:00 Johann Urb & Rachel Pringle - Hingamine ja teadlikkus – kuidas juhtida hingamist, reguleerida oma närvisüsteemi ja kasutada ühiselt pühendunud suhtlust, et luua oma elus püsivaid muutusi

12:45 LÕUNA

13:45 Kristel Kruustük - Karjäär ja ettevõtlikkus: vajalikud oskused ja strateegiad edu saavutamiseks

14:15 Jaak Roosaare - Kuidas võita rahamäng?

14:45 PAUS

15:00 Marie Diamond - Oma valust lahti laskmine

15:45 Ronan Diego de Oliveira

16:30 Saskia Alusalu - Kuidas olla oma elu kapten?

17:00 Orienteeruv sündmuse lõpp

Lisaks inspireerivatele kõnedele ja praktilistele teadmistele saab võimaluse suhelda teiste noortega, kes jagavad sarnaseid vaateid.

Päeva juhivad Sissi ja Ronan Diego de Oliveira. Sündmus toimub inglise keeles.