Ära küsi paarilt, millal nad lõpuks lapse saavad. Sa ei tea, kui palju katkenud rasedusi nad võivad olla kogenud

Kas ja millal pere luua, on iga paari isiklik otsus. Kui aga koos on oldud juba pikemat aega või on osapooltel ületatud teatud vanusekünnis, on juba raske vältida nii lähedaste kui ka teretuttavate uudishimulikku uurimist selle osas, millal siis laps lõpuks ka tuleb. Need küsimused võivad aga küsija teadmata teha palju haiget ja torgata valusasse kohta, mida tõdeb ka Maria.