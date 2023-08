Peatoimetaja veerg | Üks armastus ei saa olla vähem väärt kui teine – isegi kui selle taustal on kellelegi tahtmatult haiget tehtud

„Petja iseloomustamiseks napib sõnu, mis kirjeldaksid teda ja tema tegu neutraalselt. Inimeste suhtumist truuduse­murdmisse näitavad väljendid „üleaisalööja“, „reetur“, „valetaja“, „ringitõmbaja“, „lits“, „nümfomaan“, „seksi­sõltlane“. Sageli usutakse, et truu partner on empaatiline, küps ja pühendunud inimene, petja aga egoistlik nartsissist, kes ei suuda end kontrollida,“ avab meie kaasautor Agnes seekordse suhteloo , milles mehel oli afäär, ent naine andestas ja nad andsid oma armastusele uue võimaluse. Ja kuigi mees oli naisega aus ning nad leidsid sellest üheskoos väljapääsu, jääb ta ühiskonnale ikkagi petjaks, reeturiks ja üleaisalööjaks.

Nagu jäävad ka need paarid, mis on alguse saanud petmisest. Pikka aega, vahel lausa aastaid, peavad sellised uued suhted ja pered kandma häbiplekki, et nende armastus on väheväärtuslik, vale ja ebaõiglane. Seda põhjusel, et suhe sai alguse ajal, mil ühel või mõlemal oli juba partner ja võib-olla ka laps(ed). Nad jäävad kauaks abielurikkujaks ja „selleks teiseks“. Peavad ühiskonnalt andestust otsima ja saama, oma suhet õigustama. Mõni neist ei saa iial andeks.