Süda ei küsi luba ega aega

Abielupaar, praeguseks koos olnud pea pool elu. Neil on mitu last ja nad on õnnelikud. Selle paari suhe sai alguse afäärist. Selleks et nende pere saaks sündida, läks üks teine pere katki... Kuigi toona ei otsinud ei mees ega naine uut suhet. Süda aga ei küsinud luba ega aega.