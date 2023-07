KRISTIINA BLOGI | Lapsevanema jaoks ei tähenda suvi puhkust, vaid veel suuremat koormust

Käes on suur suvi ja see tähendab vaid üht – kuuajast pausi lasteaiast ning -hoiust. Meie peres kujuneb paus isegi pea kahe kuu pikkuseks, kuna juunis kimbutasid tütreid tuulerõuged. Ühest küljest on tore, et lapsed saavad kollektiivist, sealsest paratamatult kergelt lärmakast keskkonnast ning kohustuslikust lõunauinakust puhata (see kehtib muidugi ainult viieaastase kohta, alla kahene põõnab ka kodus igapäevaselt). Teisalt aga on muidugi minul natuke stressi juures – mida kolm korda päevas süüa teha ning kuidas lapsi nädalate kaupa lõbustada?