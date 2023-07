PODCAST | Elukutseline jutuvestja: lastele lugude jutustamine pakub neile turvatunnet

„Lugusid jutustades luuakse omavahel nii olulised sidemed, see on nagu niidistik metsas,“ usub Päär. Tema sõnul usuvad muinasjuttude uurijad, et igal inimese jaoks on kusagil üks lugu, mis võib teda elus aidata. „Selleks ongi vaja lastele neid lugusid rääkida,“