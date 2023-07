„Ma ei ole vägistaja, aga mulle meeldib teada, et ma võin teha, mida tahan!“ Miks sa pead teadma, kes on Andrew Tate ja oma pojaga rääkima

Andrew Tate on neljakordne kickpoksi maailmameister, kes hakkas kasutama Youtube'i ja Twitterit, et jagada enda maailmavaateid. Kiiresti sai temast sotsiaalmeediapersoon ja õige pea ka sotsiaalmeediasuperstaar, kelle tähelend on kõige suurem noorte meeste seas. Naiste jaoks esindab ta aga suuresti kõike seda, mille vastu naissugu aastasadu võidelnud on. Feminismi ja naiste enesemääratlemisõiguse jaoks on Tate'i sarnase mehe populaarsus mitte kõigest üks samm tagasi, vaid kümneid.



Naiste alavääristamine ja allasurumine on tema väljaütlemistes pigem reegel kui erand. Sealhulgas ka detailselt kirjeldamine, kuidas talle meeldib naisi kägistada