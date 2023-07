Barbiemaania vallutab ilma. Kas kinos jooksvat „Barbie“ filmi aga peaks üldse lastega koos vaatama minema?

Küll on aga barbivaimustus peal mu tütardel, eeskätt mu viieaastasel, kellel on kogunenud neid selline hulk, et ma ei suudaks neid ka parima tahtmise korral üles loetleda. Ja nii läksin ma ka filmi vaatama eeldades, et tegu on pigem väga lihtsakoelise ja kergelt jabura linateosega, mis äratab üles kunagiste barbifännide nostalgia ja paneb elevusest käsi kokku lööma need pisikesed tüdrukud, kes täna nukkudega mängivad. Tuleb välja, et ma eksisin.